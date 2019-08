Menschen in MV bewerten Gesundheitsversorgung schlechter

Berlin (dpa/mv) - Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern sind deutlich unzufriedener mit ihrer Gesundheitsversorgung als der Durchschnitt in Deutschland. Nur 46 Prozent bewerteten ihre Versorgung in MV mit den Noten 1 oder 2, während es deutschlandweit 60 Prozent sind, wie aus einer repräsentativen Erhebung des Bundesverbands der Arzneimittelhersteller hervorgeht.