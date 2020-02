Berlin (dpa) - Die ausgeflogenen Passagiere aus der vom Coronavirus schwer betroffenen Stadt Wuhan sind nach Angaben der Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) wohlauf. Es handle sich um 16 Erwachsene und vier Kinder, sagte Kalayci am Sonntagnachmittag in Berlin. Es habe eine erste medizinische Untersuchung durch einen Amtsarzt gegeben, die Ergebnisse seien unauffällig. Die China-Rückkehrer werden auf das Coronavirus getestet. Ergebnisse der Untersuchung an der Charité in Berlin sollen laut Kalayci am Montagmorgen vorliegen.

Die 20 China-Rückkehrer landeten am Sonntagmittag mit einer Bundeswehrmaschine auf dem Flughafen Berlin-Tegel. In Transportwagen wurden sie dann - begleitet von Polizei - auf das Gelände der Kliniken des Deutschen Roten Kreuzes nach Berlin-Köpenick gebracht. Dort sollen sie für 14 Tage in Quarantäne bleiben.