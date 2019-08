Bad Säckingen (dpa/lsw) - Seit sechs Wochen kämpfen Kammerjäger in der Reha-Klinik in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) gegen Bettwanzen. Angaben des "Südkurier" und der "Badischen Zeitung", nach denen zwischenzeitlich in 40 Prozent der Zimmer Parasiten gefunden wurden, bestätigte die Klinikleitung am Mittwoch. Insgesamt fünf Patienten wurden demnach von einer Bettwanze gebissen.