Von Christina Berndt

Eigentlich war in den Erbanlagen dieser Frau eine grausame Zukunft festgeschrieben. Aliria Rosa Piedrahita de Villegas trug eine Genmutation in sich, die dafür sorgt, dass Menschen schon in jungen Jahren an Alzheimer erkranken. Wer – wie die Kolumbianerin – die Genvariante namens Presenilin 1 besitzt, der beginnt bereits mit 40 Jahren eine Demenz zu entwickeln; er erkennt seine Nachbarn nicht mehr auf der Straße oder findet den Weg zum nahen Supermarkt nicht wieder.