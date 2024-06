Von Christina Berndt

Eigentlich war in den Erbanlagen dieser Frau eine grausame Zukunft festgeschrieben. Aliria Rosa Piedrahita de Villegas trug eine Gen-Mutation in sich, die dafür sorgt, dass Menschen schon in jungen Jahren an Alzheimer erkranken. Wer – wie die Kolumbianerin – die Genvariante namens Presenilin 1 besitzt, der beginnt bereits mit 40 Jahren eine Demenz zu entwickeln; er erkennt seine Nachbarn nicht mehr auf der Straße oder findet den Weg zum nahen Supermarkt nicht wieder.