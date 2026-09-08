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NeurowissenschaftWie sich das Frauengehirn im Laufe des Lebens verändert

Lesezeit: 4 Min.

Erwachsen werden, womöglich Mutter, schließlich in die Wechseljahre kommen: All das bedeutet massive hormonelle Veränderungen, die sich auch auf das Gehirn auswirken.
Erwachsen werden, womöglich Mutter, schließlich in die Wechseljahre kommen: All das bedeutet massive hormonelle Veränderungen, die sich auch auf das Gehirn auswirken.
Foto: Cavan Images/Imago Images

In der Pubertät und in Schwangerschaften wird Gehirnmasse abgebaut – in den Wechseljahren aber kaum, wie nun eine Studie erstmals zeigt. Was bedeutet das?

Von Christina Berndt

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Was in der Pubertät mit dem Gehirn passiert, klingt ziemlich beängstigend. Sobald im bis eben noch kindlichen Körper die Sexualhormone losgelassen sind, verschwindet ein großer Teil der grauen Masse – und damit der für das Denken und alle Steuerungsprozesse so wichtigen Nervenzellen. Das Gehirn wird regelrecht abgebaut. Doch seine Umstrukturierung in der Pubertät ist eminent wichtig fürs Erwachsenwerden.

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