Was in der Pubertät mit dem Gehirn passiert, klingt ziemlich beängstigend. Sobald im bis eben noch kindlichen Körper die Sexualhormone losgelassen sind, verschwindet ein großer Teil der grauen Masse – und damit der für das Denken und alle Steuerungsprozesse so wichtigen Nervenzellen. Das Gehirn wird regelrecht abgebaut. Doch seine Umstrukturierung in der Pubertät ist eminent wichtig fürs Erwachsenwerden.
NeurowissenschaftWie sich das Frauengehirn im Laufe des Lebens verändert
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In der Pubertät und in Schwangerschaften wird Gehirnmasse abgebaut – in den Wechseljahren aber kaum, wie nun eine Studie erstmals zeigt. Was bedeutet das?
Von Christina Berndt
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