Rund die Hälfte aller Fälle von Parkinson und Demenz und 80 Prozent aller Schlaganfälle wären vermeidbar. Worauf es dabei vor allem ankommt – und wie man es in die Tat umsetzt.

Bruce Willis, der knallharte Schauspieltitan, hat Demenz und lebt jetzt in Vollzeitpflege. Rock-Ikone Ozzy Osbourne hatte Parkinson, bevor er viel zu jung starb. Und die bewundernswerte Sharon Stone, die ihre Rollen mit Bravour sprach, musste nach ihrem Schlaganfall vor 25 Jahren mühsam wieder sprechen lernen. Wenn man an solche Fälle denkt, wünscht man sich und anderen noch mehr als sowieso schon ein gesundes Gehirn.