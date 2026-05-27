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PräventionWie man das Gehirn vor Krankheit schützen kann

Lesezeit: 5 Min.

Gesundes Leben ist gut für das Gehirn, aber dafür muss man dieses zuweilen austricksen.
Gesundes Leben ist gut für das Gehirn, aber dafür muss man dieses zuweilen austricksen. Thamrongpat Theerath/Imago/imagebroker

Rund die Hälfte aller Fälle von Parkinson und Demenz und 80 Prozent aller Schlaganfälle wären vermeidbar. Worauf es dabei vor allem ankommt – und wie man es in die Tat umsetzt.

Von Christina Berndt

Bruce Willis, der knallharte Schauspieltitan, hat Demenz und lebt jetzt in Vollzeitpflege. Rock-Ikone Ozzy Osbourne hatte Parkinson, bevor er viel zu jung starb. Und die bewundernswerte Sharon Stone, die ihre Rollen mit Bravour sprach, musste nach ihrem Schlaganfall vor 25 Jahren mühsam wieder sprechen lernen. Wenn man an solche Fälle denkt, wünscht man sich und anderen noch mehr als sowieso schon ein gesundes Gehirn.

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