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KrankheitenDer kleine Unterschied zwischen älteren und jüngeren Geschwistern

Lesezeit: 3 Min.

Dass sich Geschwister nach ihrer Geburtsreihenfolge systematisch unterscheiden könnten, fasziniert Familien und Forschende seit Jahrzehnten.
Dass sich Geschwister nach ihrer Geburtsreihenfolge systematisch unterscheiden könnten, fasziniert Familien und Forschende seit Jahrzehnten. Cavan Images via www.imago-images.de/imago images/Cavan Images

Erstgeborene werden häufiger mit Autismus und Allergien diagnostiziert, Zweitgeborene häufiger mit Suchterkrankungen. Woran liegt das?

Von Valentina Reese

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Ältere Geschwister sind oft davon überzeugt: Die Jüngeren haben es leichter. Sie spazieren unbeschwert auf dem Pfad des Lebens, den die großen Brüder und Schwestern für sie ausgetrampelt haben. Doch es hat auch Vorzüge, das älteste Kind der Familie zu sein. Studien bringen die älteren Geschwister im Durchschnitt mit etwas höheren Werten bei Intelligenztests, mehr Bildungsjahren und höherem Einkommen in Verbindung. Warum das so ist, ist nicht abschließend geklärt.

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