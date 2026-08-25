Ältere Geschwister sind oft davon überzeugt: Die Jüngeren haben es leichter. Sie spazieren unbeschwert auf dem Pfad des Lebens, den die großen Brüder und Schwestern für sie ausgetrampelt haben. Doch es hat auch Vorzüge, das älteste Kind der Familie zu sein. Studien bringen die älteren Geschwister im Durchschnitt mit etwas höheren Werten bei Intelligenztests, mehr Bildungsjahren und höherem Einkommen in Verbindung. Warum das so ist, ist nicht abschließend geklärt.