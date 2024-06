Über Jahre sah es so aus, als könne sich die Geburtenrate pro Frau in Deutschland stabilisieren. Doch nun sinkt sie. Was ist da los?

Von Vera Schroeder

Die Geburtenrate pro Frau ist in den Mitgliedsländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in den vergangenen 60 Jahren um etwa die Hälfte geschrumpft. Während Frauen in den OECD-Ländern 1960 im Schnitt 3,3 Kinder zur Welt brachten, waren es 2022 noch etwa 1,5 Kinder. Der Report „Society at a Glance 2024“ wurde in der vergangenen Woche veröffentlicht, in Deutschland wurde die Präsentation der Daten von einem Experten-Panel begleitet.