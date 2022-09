Profite an der Grenze des Lebens

In Deutschland werden jährlich rund 9000 Babys mit einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm geboren. Sie brauchen eine intensivmedizinische Versorgung.

Werden in Deutschland Kinder früher auf die Welt geholt, weil es sich finanziell lohnt? Im Krankenhaus geht es zu oft um Geld - und nicht um Gesundheit.

Von Claudia Ruby

Bis zum Beginn der Pandemie kamen in Deutschland jedes Jahr rund 70 000 Kinder zu früh zu Welt, das sind fast neun Prozent aller Neugeborenen. Deutschland hat damit eine der höchsten Frühgeborenenraten in Europa. Warum ist das so?