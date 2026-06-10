Mehr als vier Prozent aller Frauen leiden an PCOS. Nun bekommt es einen neuen Namen, weil das Syndrom weit über Zysten an den Eierstöcken hinausreicht. Was man heute über die Krankheit weiß, die auch Psyche und Stoffwechsel betreffen kann.

Ein neuer Name kann zwar helfen, macht die Sache aber nicht automatisch besser. Aus „Raider“ wurde „Twix“ und aus „Twitter“ im Jahr 2023 „X“. Manchmal lautet die Bilanz hinterher: Das war wohl nix. Insofern darf man gespannt sein, wie es sich mit der medizinischen Umbenennung verhalten wird, die im Fachmagazin Lancet kürzlich verkündet wurde. Einen Zungenbrecher durch einen anderen zu ersetzen, so darf man vermuten, ist zumindest nicht der Königsweg, um einen Begriff populärer zu machen.