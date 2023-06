Von Hanno Charisius

Im Jahr 2021 haben Behörden bei Stichprobenuntersuchungen von Lebensmitteln mehr als drei mal so häufig Rückstände des Pflanzenschutzmittels Acetamiprid gefunden als noch zehn Jahre zuvor. Das ist das Ergebnis einer Analyse der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch, die der SZ in Auszügen vorliegt. 2012 seien demnach in 2,1 Prozent der auf Acetamiprid getesteten Lebensmittelproben Rückstände gefunden worden, 2021 sei das Insektizid hingegen in 7,4 Prozent der Proben nachgewiesen worden.