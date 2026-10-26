Der Begriff taucht in Tausenden Social-Media-Posts, in Berichten und Tests auf. Was verbirgt sich wirklich dahinter – und wer profitiert davon?

Irgendwann in den frühen 2020er Jahren begann die Karriere des Begriffs. Patienten berichteten in Medien über einen unerwarteten Nebeneffekt der neuen Abnehmspritzen. Plötzlich schwanden nicht nur die Kilos, sondern auch die Gedanken an das Essen, für die sich in erstaunlichem Tempo der Begriff „Food Noise“ durchsetzte. Das Wort tauchte nun in Tausenden Tiktok-Videos auf, in etlichen weiteren Social-Media-Posts und Medien, auch in der SZ.