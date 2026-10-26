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ErnährungFood Noise: die Erfindung eines Leidens?

Lesezeit: 4 Min.

„Aufdringliche Gedanken“ - muss das Nachdenken übers Essen behandelt werden?
„Aufdringliche Gedanken“ - muss das Nachdenken übers Essen behandelt werden?
David Munoz via www.imago-images.de/imago images/Addictive Stock

Der Begriff taucht in Tausenden Social-Media-Posts, in Berichten und Tests auf. Was verbirgt sich wirklich dahinter – und wer profitiert davon?

Von Berit Uhlmann

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Irgendwann in den frühen 2020er Jahren begann die Karriere des Begriffs. Patienten berichteten in Medien über einen unerwarteten Nebeneffekt der neuen Abnehmspritzen. Plötzlich schwanden nicht nur die Kilos, sondern auch die Gedanken an das Essen, für die sich in erstaunlichem Tempo der Begriff „Food Noise“ durchsetzte. Das Wort tauchte nun in Tausenden Tiktok-Videos auf, in etlichen weiteren Social-Media-Posts und Medien, auch in der SZ.

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