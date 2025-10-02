Übelkeit, Blasensprung, Schlaganfall: Eine große Studie hat untersucht, zu welchen medizinischen Zwischenfällen es in Flugzeugen kommt. Die gute Nachricht: Ziemlich wahrscheinlich ist ein Arzt an Bord.

Zählt man all die Passagiere der heutzutage umherfliegenden Maschinen zusammen, dann befinden sich zu jedem Zeitpunkt etwa 1,5 Millionen Menschen in der Luft. Das ist, als würden sich alle Einwohner einer Großstadt in den Himmel aufmachen – mitsamt ihren Problemen an Leib und Seele. Allein diese große Zahl an Flugreisenden bedeutet, dass medizinische Zwischenfälle an Bord praktisch unvermeidbar sind, wie US-Wissenschaftler gerade ausgeführt haben.