Von Christina Berndt

Flieder, Primeln, Blauregen: Wenn man in diesen Tagen hinaustritt in Garten oder Park, protzen die Pflanzen mit ihrem Lebenswillen. Die Natur steht gerade in voller Blüte, ohne Frage. Auch im Dasein von Menschen gibt es solche Zeiten des Aufblühens, in denen sich das Leben rundheraus gut anfühlt, in all seinen Aspekten. Leider sind diese Phasen nicht garantiert und auch nicht so zuverlässig vorhersagbar, wie es der Frühling in der Natur ist, doch eine umfassende Studie zeigt nun: Ganz grundsätzlich kann man sich als Mensch auf die Zukunft freuen, das Beste im Leben, es kommt noch.