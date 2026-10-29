Essstörungen sind ernst zu nehmende psychische Erkrankungen, darin sind sich Experten einig. Bekannte Beispiele dafür sind die Bulimie, die Ess-Brechsucht, und die Anorexie, auch Magersucht genannt. Sie können schwere psychische, körperliche und soziale Folgen haben, bei der Anorexie ist sogar das Risiko für einen frühzeitigen Tod erhöht. Essstörungen sind aber stärker mit Scham behaftet als viele andere psychische Erkrankungen, weshalb sie oft erst spät oder gar nicht erkannt werden.

Eine Auswertung zeigt jetzt, dass die Bulimie und Anorexie immer häufiger diagnostiziert werden. Die Zahl der Diagnosen sei demnach von 1990 bis 2023 weltweit um etwa 20 Prozent gestiegen, wenn man das Bevölkerungswachstum herausrechnet. Im Jahr 2023 wurden rund 18 Millionen Betroffene erfasst, heißt es in der im Fachjournal JAMA Psychiatry veröffentlichten Arbeit.

Das chinesische Forscherteam um Ruhai Bai analysierte dafür Daten der etablierten „Global-Burden-of-Disease“-Erhebungen. Für diese wird regelmäßig geschätzt, wie häufig Krankheiten weltweit vorkommen. Bai und ihre Kollegen nutzten die Schätzungen für Bulimie und Anorexie für rund 200 Länder und Regionen über drei Jahrzehnte und standardisierten sie nach Alter, um sie über mehrere Jahre hinweg unabhängig vom Bevölkerungswachstum vergleichen zu können.

Fast ein Drittel der Betroffenen ist männlich

Ihre Zahlen zeigen regionale Unterschiede: Essstörungen kommen relativ gesehen häufiger in Regionen mit hohen durchschnittlichen Einkommen vor. In den Daten aus 2023 leben die meisten Erkrankten pro 100 000 Einwohner in Westeuropa und Australasien. Allerdings seien zunehmend auch wohlhabendere Bereiche Asiens betroffen. Den stärksten relativen Anstieg verzeichnete das Team in Ost-, Süd- und Südostasien – also Regionen, die sich im wirtschaftlichen Aufschwung befinden.

Zunehmender Wohlstand und ein veränderndes Körperideal allein erklären die gestiegenen Diagnosen jedoch nicht. Bulimie und Anorexie werden heute offenbar auch besser erkannt, das Bewusstsein für sie ist gestiegen. „Hinzu kommt, dass soziale Medien, die seit etwa 2010 zunehmend verfügbar sind, möglicherweise zur Verbreitung von Idealen extremer Schlankheit oder Muskulosität beigetragen haben“, sagte Anja Hilbert, Verhaltensmedizinerin am Universitätsklinikum Leipzig, dem Science Media Center (SMC). Eine weitere Ursache für mehr Diagnosen könnte die Coronapandemie sein, zu einem Teil sind Bulimie und Anorexie allerdings auch genetisch bedingt.

Außerdem auffällig an den neuen Schätzungen: Knapp 70 Prozent der im Jahr 2023 Erkrankten seien weiblich, fast ein Drittel jedoch männlich. „Dies passt zu Berichten über eine zunehmende Prävalenz bei Jungen und Männern“, sagte Hilbert dem SMC.

Experten wie sie sind sich einig, dass die tatsächliche Prävalenz von Essstörungen insgesamt noch höher liegt als von Bai und ihrem Team angenommen. Das Forscherteam hat nur zwei Formen von vielen Essstörungen analysiert – und dabei nicht mal die häufigste. „Deutlich häufiger kommt die Binge-Eating-Störung vor“, sagte Stephan Zipfel, Direktor des Kompetenzzentrums für Essstörungen an der Universität Tübingen, dem SMC.