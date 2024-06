Was Bewegung nach Mahlzeiten bringt

Von Werner Bartens

Natürlich finden sich wissenschaftliche Hinweise für den Nutzen von so ziemlich allem – man muss nur gründlich genug danach suchen. Das gilt besonders für die von Müttern und Großmüttern gerne überlieferten Volksweisheiten (Väter und Großväter tun sich hier nicht so hervor), die zudem den Vorteil haben, schlawinerhaft in alle Richtungen abgesichert zu sein. Die Verhaltensregel „Nach dem Essen sollst Du ruh’n – oder tausend Schritte tun“?, führt die Gegensätze praktischerweise sogar im gleichen Satz mit sich.