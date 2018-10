10. Oktober 2018, 10:26 Uhr Ernährungsförderung Deutschlands ungebremstes Schlemmen

Mindestens 70 Länder dieser Welt gehen gegen die Hersteller ungesunder Lebensmittel vor: mit Steuern, Warnungen und selbst Verboten.

Deutschland bleibt hinter ihnen zurück.

Den Grund sehen Gesundheitswissenschaftler in Unwissenheit, Trägheit und Lobbyismus.

Von Berit Uhlmann

Überraschungseier sind landesweit aus dem Sortiment geflogen. Auf Cornflakes-Schachteln grinsen keine Comic-Figuren mehr, und Schokodragees auf den Verpackungen sehen auch nicht mehr aus wie Menschlein in bester Partylaune. Von dem ganzen Feuerwerk der Verführung, das tagtäglich in den Supermärkten dieser Welt gezündet wird, ist in Chile nur noch wenig übrig. Stattdessen warnen auf den Verpackungen allenthalben schwarze Plaketten vor zu viel Kalorien, Zucker, Salz oder gesättigten Fetten. Manche Produkte liegen gnadenlos bloßgestellt im Regal. Viermal schwarz. Schön sieht das nicht aus. Doch die Strenge zeigt Wirkung. Nach Angaben der chilenischen Wirtschaft kam bereits zur Einführung der strengen Kennzeichnungs-Regeln jedes fünfte verarbeitete Produkt mit veränderter Rezeptur auf den Markt, um den Warnschildern zu entgehen.

Chile ist in den vergangenen Jahren zu einem einzigartigen Laboratorium der Ernährungsförderung geworden. Nahezu alles, was an politischen Maßnahmen zur Verfügung steht, fand Eingang in das Experiment: Kennzeichnungen, Steuererhöhungen, Werbebeschränkungen, Gesetze für den Gehalt der Schulverpflegung, Eingriffe in die Rezepturen - alles wird umgesetzt. Experten warten gespannt auf weitere Ergebnisse. In dem südamerikanischen Staat wird in großer Konsequenz ausgeführt, was mindestens 70 weitere Länder der Erde zunehmend versuchen: jene Teile der Lebensmittelindustrie in die Schranken zu weisen, die bislang ignorierten, dass ihre Produkte Blutgefäßen zusetzen, den Blutzucker entgleisen lassen, Zähne schädigen und die Leber verfetten lassen.

Wirklich interessant wird es bei Steuern auf schädliche Lebensmittel

Was genau die einzelnen Länder wagen, listet die Datenbank des World Cancer Research Fund auf. Die Bilanz umfasst etwa 25 Staaten, die zur Kennzeichnung von Lebensmitteln Ampeln, Logos, Gütezeichen oder Vergleichbares eingeführt haben, wenngleich vieles nur auf freiwilliger Basis. Zehn Länder begrenzen die Werbung für Süßwaren und Fast Food. Etwa 20 Staaten verpflichten Schulkantinen zu Mahlzeiten, die wissenschaftliche Standards erfüllen. Noch einmal so viele verbieten den Verkauf von Brausen und zuckrigen Snacks im schuleigenen Pausenverkauf. "Schulprogramme, die gesunde Ernährung in den Alltag integrieren, sind effektiver als Aufklärung oder Kennzeichnungen", sagt Julika Loss, Präventionsforscherin an der Universität Regensburg.

Wirklich interessant aber wird es bei Steuern auf schädliche Lebensmittel, die mittlerweile mehr als 20 Länder eingeführt haben. "Sie gehören zu den effektivsten Maßnahmen", sagt Barbara Bitzer, Sprecherin der Deutschen Allianz Nichtübertragbare Krankheiten (DANK), in der mehr als 20 wissenschaftliche Institutionen und Verbände zusammengeschlossen sind. Wirkungen sah man beispielsweise in Mexiko. Nachdem die Steuer den Preis von Süßgetränken um zehn Prozent angehoben hatte, sank deren Konsum um eine ähnliche Rate. Als Ungarn besonders fett- und zuckerhaltige Lebensmittel stärker besteuerte, änderten 40 Prozent der Hersteller die Rezepturen.

Selbst vor einem kompletten Verbot einzelner Zutaten - gleichsam die höchste Eskalationsstufe - schrecken einige Regierungen nicht zurück. Wer sich zum Beispiel in den USA einen Donut oder eine Tüte Pommes kauft, kann sich zumindest einer Sache recht sicher sein: So sehr Öl und Schmalz triefen, das schädlichste aller Fette ist höchstwahrscheinlich nicht im Produkt enthalten. Transfettsäuren sind seit dem Sommer aus Handel und Gastronomie verbannt. Damit ist die Billigzutat, auf deren Konto nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO jährlich eine halbe Millionen Todesfälle gehen, in sieben Ländern der Welt ganz oder fast ganz verboten. Etwa zehn weitere Länder, darunter Argentinien, die Niederlande und Portugal, greifen in Rezepturen der Hersteller ein, indem sie Salz-Obergrenzen festlegen.

Manche Staaten experimentieren darüberhinaus mit individuellen Ansätzen, die mal drastisch, mal kreativ, mal eher Notlösungen sind. Auf den Fidschi-Inseln ist fettiges Hammelfleisch verboten. In den Vereinigten Arabischen Emiraten dürfen Schüler nur solche Pausenbrote mitbringen, die im Einklang mit den Ernährungsregeln der Einrichtung stehen. In Uganda ist Landwirtschaft ein Schulfach, die Kinder werkeln in großem Stil im Gemüsegarten. In Bahrein und einigen US-Städten werden Kindermenüs standardmäßig mit Wasser, Fruchtsaft oder Milch serviert. Andere Getränke gibt es nur auf ausdrücklichen Wunsch.

Und in Deutschland? Riskiert hier seine politische Zukunft, wer eine so simple Idee wie einen fleischlosen Tag in Kantinen vorbringt? Man muss lange suchen, um auch nur ein Beispiel für herausragendes bundesdeutsches Engagement zu finden. Eigentlich gibt es nur den Punkt Schulspeisung, für die es immerhin wissenschaftlich fundierte nationale Regeln gibt. Allerdings ist dieser Standard lediglich in den vier kleinsten Bundesländern verbindlich. Der deutsche Beitrag in Sachen gesunde Ernährung lässt sich etwas überspitzt auf folgendes Bild bringen: Bohnen auf Berliner Schultellern.