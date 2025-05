Was die Kindheit verkürzt

Von Werner Bartens

Es geht immer eher los, schon seit Jahrzehnten: In den vergangenen 150 Jahren hat sich der Beginn der Pubertät immer weiter nach vorne verschoben. Setzte die erste Regelblutung bei Mädchen im 19. Jahrhundert im Durchschnitt im Alter zwischen 14 und 16 Jahren ein, liegt der Mittelwert in den westlichen Ländern heute bei ungefähr zwölf Jahren. Eine Auswertung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigte 2022, dass im Alter von 13 Jahren schon 84 Prozent der Mädchen ihre Menarche – so wird der Zeitpunkt der ersten Periode bezeichnet – hinter sich haben. Das sind die statistischen Werte. Frauenärztinnen sehen jedoch gelegentlich auch Mädchen, denen bereits mit acht oder neun Jahren Brüste und Schamhaare wachsen.