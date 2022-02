Von Werner Bartens

Gesundheitswissenschaftler der Universität Bergen in Norwegen haben einen Algorithmus entwickelt, mit dem sich der Einfluss einer gesünderen Ernährung auf die Lebenserwartung berechnen lässt. Im Fachjournal Plos Medicine zeigen die Forscher um Lars Fadnes ihre Berechnungen. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Wenn eine Frau, die sich bisher in typischer westlicher Lebensweise, also tendenziell zu fleisch- und zu fettlastig ernährt hat, im Alter von 20 Jahren ihren Speiseplan dauerhaft auf eine gesündere Ernährung umstellt, kann sie angeblich mit einer um 10,7 Jahre höheren Lebenserwartung rechnen. Bei Männern beträgt der theoretische Gewinn an Lebenszeit laut Berechnungen sogar 13 Jahre. Der größte Zugewinn geht dabei - in dieser Reihenfolge - auf mehr Gemüse, mehr Vollkorn und mehr Nüsse, sowie weniger rotes und verarbeitetes Fleisch zurück. Weil es dann zu weniger Gefäßverkalkung, seltener Diabetes, Herzinfarkt und Schlaganfall kommen würde, könne ein höheres Alter erreicht werden, heißt es in dem Fachartikel.