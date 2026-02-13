Zum Hauptinhalt springen

ErnährungGesunde Ernährung kann das Leben um Jahre verlängern

Lesezeit: 3 Min.

Das Geheimnis eines langen Lebens liegt auch im Einkaufswagen.
Das Geheimnis eines langen Lebens liegt auch im Einkaufswagen. (Foto: Fabian Sommer/dpa)

Wovon der Körper besonders profitiert – und was ihm schadet.

Gesunde Ernährung lohnt sich tatsächlich. Die Lebenserwartung steige damit um mehrere Jahre, schreibt ein Team um Yanling Lv von der Huazhong University of Science and Technology in Wuhan in der Wissenschaftszeitschrift Science Advances. So hatte das Fünftel der 45-jährigen Männer, die sich am gesündesten ernährten, eine um 1,9 bis drei Jahre höhere Lebenserwartung als Männer, die sich am schlechtesten ernährten. Bei Frauen betrug der Unterschied 1,5 bis 2,3 Jahre. Eine zweite Studie zeigt, wie wichtig es für das Herz ist, bei Diäten auf Nahrungsqualität zu achten.

