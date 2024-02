Menschen sterben in Deutschland früher als in anderen Industrienationen, vor allem in Folge von Herzinfarkten und Schlaganfällen. Was jeder tun kann, um die Gesundheit seiner Blutgefäße zu verbessern.

Ein Gastbeitrag von Susanne Fleig, Joachim Jankowski und und Nadine Kaesler

Je gesünder die Blutgefäße, desto länger unser Leben. Doch die Blutgefäße der Menschen in Deutschland sind oftmals krank, sie sehen schlechter aus als jene der Menschen in Frankreich, Italien, der Schweiz oder in Japan. Wie kann das sein? Jüngste Forschungsergebnisse zeigen eindeutig, dass die Ernährung einen deutlichen Einfluss hat. Es heißt ja so schön: Man ist, was man isst. Nur: Was essen wir da eigentlich jeden Tag?