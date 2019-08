9. August 2019, 07:40 Uhr Konsum Sündenbock Fleisch

Herzinfarkt, Schlaganfall, Gicht und Übergewicht: Viele gesundheitliche Probleme sollen durch tierische Lebensmittel mehr oder weniger direkt begünstigt werden. Doch wie ungesund ist Fleischessen wirklich?

Von Werner Bartens

Der New Yorker Epidemiologe Paul Marantz hat schon im Jahre 2008 gewarnt - nicht vor Fleisch, sondern vor einem neuen Fundamentalismus in Ernährungsfragen. Die wissenschaftliche Basis der meisten Empfehlungen sei äußerst dünn, das ändere aber nichts an der moralinsauren Selbstgefälligkeit, mit der mal dieses, mal jenes vom Teller verdammt werden soll. Einen Cheeseburger zum Mund zu führen, sei ja mittlerweile ethisch gleichbedeutend damit, sich eine Pistole an die Schläfe zu setzen, so der Wissenschaftler damals. Fleisch, Fett, Fastfood - diese ...