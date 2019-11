Spätestens im November beginnt die Zeit, in der viele Menschen das Gefühl haben, dauerkrank zu sein.

In der Erkältungssaison teilt sich die Menschheit in zwei Gruppen. Die einen kämpfen sich von Infekt zu Infekt. Andere erwischen Schnupfen und Husten fast nie. Woran liegt das?

Gestern Abend fühlte sie sich völlig gerädert und konnte die Augen kaum noch offenhalten. Sie legte sich früh ins Bett, trotzdem geht heute gar nichts mehr. Die Stimme versagt, der Schädel brummt, dabei hat sie keinen Tropfen Alkohol angerührt. Am Schlimmsten aber sind die Muskeln und Gelenke. Fast jede Stelle ihres Körpers tut so, als ob sie den Tag zuvor Zementsäcke geschleppt hätte. An Aufstehen ist nicht zu denken, fiebrig fühlt sie sich außerdem. Kurz darauf die Kapitulation - sie muss sich krankmelden, dabei hat sie erst vor zehn Tagen den letzten Infekt überstanden.