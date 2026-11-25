Bitte weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen. Denn sollten Arbeitgeber diesen Text lesen, ziehen sie womöglich die falschen Schlüsse daraus und sehen lediglich weiteres Sparpotenzial. Auf den ersten Blick könnte man diesen Beitrag nämlich ebenso missverstehen wie den zugrunde liegenden Fachartikel und aus beiden ableiten, dass höhenverstellbare Tische, Bürostühle mit Lendenwirbelstütze, vertikal veränderbare Tastaturen, ergonomische Computermäuse und verstellbare Bildschirme nichts bringen außer vermehrten Kosten, um es den wahlweise verweichlichten oder verwöhnten Angestellten recht zu machen.