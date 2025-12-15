Was für eine Nacht. Waren das vier Stunden Schlaf oder doch nur drei? Der Tag wird hart. Allein all die Entscheidungen, die der Alltag verlangt: Welche Schuhe? Auto oder S-Bahn? Im Büro das neue Projekt zusagen oder passen?
MedizinWelche Entscheidungen man übernächtigt vermeiden sollte
Ein müdes Gehirn hat große Mühe, Informationen sinnvoll zu verarbeiten. Das kann zu üblen Fehlern führen – muss es aber nicht.
Von Isabell Erb
