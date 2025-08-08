Bislang waren die Medikamente im Kampf gegen Übergewicht nur als Spritze erhältlich. Die Pharmafirma Eli Lilly hat nun erste klinische Daten zur Abnehmpille veröffentlicht. Wird die Tablette die Adipositasbehandlung revolutionieren?

Von Felix Hütten

Das Pharmaunternehmen Eli Lilly hat erste Daten zu einer Abnehmpille mit dem Wirkstoff Orforglipron vorgestellt und sorgt damit in der Fachwelt für Aufsehen. Denn bislang ist noch keine Pille für die Behandlung von Adipositas zugelassen und verfügbar; die Pille wäre ein Novum, weil sie für viele Menschen angenehmer einzunehmen wäre, als sich regelmäßig spritzen zu müssen.