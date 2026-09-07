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GynäkologieKönnen die Eileiter weg?

Lesezeit: 4 Min.

Uterus-Modell in einer Arztpraxis: Die Eileiter transportieren die Eizellen in die Gebärmutter. Will oder kann eine Frau nicht mehr schwanger werden, haben sie keine Funktion mehr.
Uterus-Modell in einer Arztpraxis: Die Eileiter transportieren die Eizellen in die Gebärmutter. Will oder kann eine Frau nicht mehr schwanger werden, haben sie keine Funktion mehr.
IMAGO/?/IMAGO/YAY Images

Eierstockkrebs ist noch immer sehr oft tödlich – und meist beginnt er in den Eileitern. Sollte man diese deshalb bei Gelegenheit präventiv entfernen, wie es viele Gynäkologen empfehlen?

Von Christina Berndt

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Aus Angst vor Krebs greifen manche Frauen zu drastischen Maßnahmen. Sie lassen sich vorsorglich die Brüste oder Eierstöcke entfernen, wenn sie die genetischen Anlagen für Tumoren in diesen Organen haben. Die Eingriffe sind radikal und durchaus folgenreich, etwa weil in den Eierstöcken bis zur Menopause wichtige Hormone produziert werden. Doch genetisch vorbelastete Frauen nehmen das angesichts ihres hohen persönlichen Risikos in Kauf.

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Erst wurde den Frauen eingeredet, Hormone machen jung, dann hieß es, sie sind gefährlich. In letzter Zeit klang es fast so, als seien Wechseljahre ohne Hormone gar nicht zu schaffen. Ja, was denn nun?

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