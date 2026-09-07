Eierstockkrebs ist noch immer sehr oft tödlich – und meist beginnt er in den Eileitern. Sollte man diese deshalb bei Gelegenheit präventiv entfernen, wie es viele Gynäkologen empfehlen?

Uterus-Modell in einer Arztpraxis: Die Eileiter transportieren die Eizellen in die Gebärmutter. Will oder kann eine Frau nicht mehr schwanger werden, haben sie keine Funktion mehr.

Aus Angst vor Krebs greifen manche Frauen zu drastischen Maßnahmen. Sie lassen sich vorsorglich die Brüste oder Eierstöcke entfernen, wenn sie die genetischen Anlagen für Tumoren in diesen Organen haben. Die Eingriffe sind radikal und durchaus folgenreich, etwa weil in den Eierstöcken bis zur Menopause wichtige Hormone produziert werden. Doch genetisch vorbelastete Frauen nehmen das angesichts ihres hohen persönlichen Risikos in Kauf.