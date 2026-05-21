Ein Zeitungsbericht legt nahe, dass die US-Regierung ihren infizierten Bürger nicht im eigenen Land haben wollte. Doch es gibt auch gute objektive Gründe, ihn in Berlin zu behandeln.

Die Mitteilung aus Washington klingt freundlich und versöhnlich: „Danke an Bundeskanzler Merz und unsere Freunde in Deutschland für ihre schnelle Hilfe bei der Versorgung der von der Ebola-Epidemie betroffenen Amerikaner. Wir sind dankbar für die Zusammenarbeit mit Ihnen“, schrieb US-Außenminister Marco Rubio am Mittwoch auf der Plattform X.