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InfektionskrankheitenWie der amerikanische Ebola-Patient nach Berlin kam

Lesezeit: 4 Min.

Begleitet von einem Konvoi wurde der US-amerikanische Arzt, der sich in Kongo mit Ebola angesteckt hat, am Mittwoch in die Berliner Charité gebracht.
Begleitet von einem Konvoi wurde der US-amerikanische Arzt, der sich in Kongo mit Ebola angesteckt hat, am Mittwoch in die Berliner Charité gebracht. Axel Schmidt/REUTERS

Ein Zeitungsbericht legt nahe, dass die US-Regierung ihren infizierten Bürger nicht im eigenen Land haben wollte. Doch es gibt auch gute objektive Gründe, ihn in Berlin zu behandeln.

Von Christina Berndt und Berit Uhlmann

Die Mitteilung aus Washington klingt freundlich und versöhnlich: „Danke an Bundeskanzler Merz und unsere Freunde in Deutschland für ihre schnelle Hilfe bei der Versorgung der von der Ebola-Epidemie betroffenen Amerikaner. Wir sind dankbar für die Zusammenarbeit mit Ihnen“, schrieb US-Außenminister Marco Rubio am Mittwoch auf der Plattform X.

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