Ein Hinweis, wie ernst die Lage ist, kam am Wochenende vom Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Er rief wegen des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo und Uganda den internationalen Gesundheitsnotstand aus, ohne wie üblich zuerst ein Expertengremium zu konsultieren. Dieses Tempo ist beispiellos und zeigt, dass schnelle Reaktionen gefordert sind.
GesundheitWas den aktuellen Ebola-Ausbruch besonders macht
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Ebola ist in der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda keine Unbekannte, doch dieses Mal ist einiges anders. Warum ist das Virus so schwer einzudämmen? Und besteht Gefahr auch für andere Länder?
Von Berit Uhlmann
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