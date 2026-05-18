Ein Hinweis, wie ernst die Lage ist, kam am Wochenende vom Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Er rief wegen des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo und Uganda den internationalen Gesundheitsnotstand aus, ohne wie üblich zuerst ein Expertengremium zu konsultieren. Dieses Tempo ist beispiellos und zeigt, dass schnelle Reaktionen gefordert sind.