Zum Hauptinhalt springen

GesundheitWas den aktuellen Ebola-Ausbruch besonders macht

Lesezeit: 4 Min.

Ebola-Prävention in Goma. Kongo macht aktuell die 17. Epidemie mit dem fadenförmigen Virus durch.
Ebola-Prävention in Goma. Kongo macht aktuell die 17. Epidemie mit dem fadenförmigen Virus durch. JOSPIN MWISHA/AFP

Ebola ist in der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda keine Unbekannte, doch dieses Mal ist einiges anders. Warum ist das Virus so schwer einzudämmen? Und besteht Gefahr auch für andere Länder?

Von Berit Uhlmann

Ein Hinweis, wie ernst die Lage ist, kam am Wochenende vom Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Er rief wegen des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo und Uganda den internationalen Gesundheitsnotstand aus, ohne wie üblich zuerst ein Expertengremium zu konsultieren. Dieses Tempo ist beispiellos und zeigt, dass schnelle Reaktionen gefordert sind.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite