Liquids, die in E-Zigaretten verdampfen, werden mit Lungenerkrankungen in Verbindung gebracht

In den USA mussten mehr als 100 Menschen mit schweren Atemproblemen ins Krankenhaus, die Behörden verdächtigen E-Zigaretten als Ursache. Doch der Zusammenhang ist wohl komplizierter.

Dylan Nelson wurde die E-Zigarette beinahe zum Verhängnis. Der 26-jährige Amerikaner aus dem Bundesstaat Wisconsin fühlte sich nach ein paar Zügen mit einer neuen Kartusche krank. Am folgenden Morgen ging er ins Krankenhaus, wo sich sein Zustand zunehmend verschlechterte. In den Lungen sammelte sich Flüssigkeit. Schließlich mussten ihn die Ärzte vorübergehend in ein künstliches Koma versetzen.