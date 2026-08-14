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VerkehrWarum Stürze mit dem E-Scooter so gefährlich sind

Lesezeit: 4 Min.

Ohne Helm: Ein Mann fährt auf einem E-Scooter durch Hamburg.
Ohne Helm: Ein Mann fährt auf einem E-Scooter durch Hamburg. Christian Charisius/dpa

Schwere Kopfverletzungen sind bei E-Scooter-Unfällen besonders häufig. Braucht Deutschland eine Helmpflicht? Und reicht ein Fahrradhelm?

Von Roxane Gall

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Es ist ein Unfall gewesen wie viele andere in Deutschland, nur in diesem Fall endete er tödlich. Anfang August ist ein 14-Jähriger in Gaildorf in Baden-Württemberg mit dem E-Scooter gestürzt; das meldete die Polizei in Aalen. Wenig später ergänzte sie: Nachdem der Junge mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste, sei er dort an seinen Verletzungen gestorben.

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