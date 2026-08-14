Es ist ein Unfall gewesen wie viele andere in Deutschland, nur in diesem Fall endete er tödlich. Anfang August ist ein 14-Jähriger in Gaildorf in Baden-Württemberg mit dem E-Scooter gestürzt; das meldete die Polizei in Aalen. Wenig später ergänzte sie: Nachdem der Junge mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste, sei er dort an seinen Verletzungen gestorben.