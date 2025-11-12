Weniger Handy, mehr Freude: Das soll Stress reduzieren und das Gehirn wieder empfänglich für einfache Reize machen.

Einmal nach oben gewischt, schon kommt das nächste Kurzvideo. Sie hängen bei Tiktok oder Instagram in einer schier unendlichen vertikalen Schlange aneinander; die einen begeistern mehr, die anderen weniger. Viele Menschen können sich nicht losreißen von den Inhalten und Algorithmen, die genau dazu konzipiert sind: möglichst lange dranzubleiben.