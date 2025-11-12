Einmal nach oben gewischt, schon kommt das nächste Kurzvideo. Sie hängen bei Tiktok oder Instagram in einer schier unendlichen vertikalen Schlange aneinander; die einen begeistern mehr, die anderen weniger. Viele Menschen können sich nicht losreißen von den Inhalten und Algorithmen, die genau dazu konzipiert sind: möglichst lange dranzubleiben.
NeurologieIst Dopamin-Fasten eine gute Idee?
Weniger Handy, mehr Freude: Das soll Stress reduzieren und das Gehirn wieder empfänglich für einfache Reize machen.
Von Priska Wörl
