Insulin-Entdecker Frederick Banting in einem Labor in der Universität Toronto.

Von Werner Bartens

Noch heute, im Rückblick, kommt ihr das "brutal" vor. "Das kann man sich nicht vorstellen, dieser strikte Alltag, völlig unflexibel", sagt Susanne Steger. "Wir waren in Schweden auf einer Jugendfreizeit, alle haben abends was gemacht, aber ich musste um halb zehn unbedingt Joghurt essen." Warum kann ich nicht so leben wie die anderen? Wieso habe ich diese vermaledeite Krankheit bekommen? Und wo kriegt man abends in Schweden Joghurt her? Das sind existenzielle Fragen für eine 15-Jährige.