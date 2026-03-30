Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) will insgesamt 13 Inhaltsstoffe in den Flüssigkeiten verbieten, die in E-Zigaretten verdampft werden. Es hat dazu eine Änderung der Tabakerzeugnisverordnung auf den Weg gebracht. Derzeit befinde sich das Vorhaben im Abstimmungsverfahren mit den Bundesländern, sagte ein Sprecher des Hauses. Sie müssen dem Vorhaben im Bundesrat zustimmen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.