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Aromen und Kühlstoffe in E-Zigaretten„Das Einfallstor für junge Menschen, mit dem Vapen anzufangen“

Lesezeit: 4 Min.

Inhaltsstoffe von E-Zigaretten: Wie die Substanzen beim Einatmen wirken, ist kaum bekannt.
Inhaltsstoffe von E-Zigaretten: Wie die Substanzen beim Einatmen wirken, ist kaum bekannt. Koen van Weel/IMAGO/ANP

Das Bundesernährungsministerium will 13 Aromen und andere Stoffe in E-Zigaretten verbieten. Was weiß man über diese Substanzen? Was ist mit den Tausenden weiterer Chemikalien und der Krebsgefahr?

Von Berit Uhlmann

Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) will insgesamt 13 Inhaltsstoffe in den Flüssigkeiten verbieten, die in E-Zigaretten verdampft werden. Es hat dazu eine Änderung der Tabakerzeugnisverordnung auf den Weg gebracht. Derzeit befinde sich das Vorhaben im Abstimmungsverfahren mit den Bundesländern, sagte ein Sprecher des Hauses. Sie müssen dem Vorhaben im Bundesrat zustimmen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

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