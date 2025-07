Die Krankheit ist unter Senioren verbreitet, es werde aber zu selten darüber gesprochen, sagt der Gerontopsychiater Jens Benninghoff im Interview. Wen sie besonders oft trifft.

Interview von Christina Berndt

In einem Brief an die Belegschaft des Bekleidungsherstellers Trigema berichtet der ehemalige Chef Wolfgang Grupp, dass er unter einer Altersdepression leide und deshalb einen Suizidversuch unternommen habe. Er bedauere sehr, was geschehen sei, und würde es gerne ungeschehen machen. Alle, die an Depressionen leiden, bat der 83-Jährige: „Suchen Sie sich professionelle Hilfe und begeben Sie sich in Behandlung.“