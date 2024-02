Von Werner Bartens

Auch Wissenschaftlern kann es passieren, dass sie in der Hitze der Fachdiskussionen auf Abwege geraten. Manche Meldungen hinterlassen zumindest den Eindruck, die Forscher seien allzu seltsamen Hypothesen gefolgt. Der jährlich vergebene Ig-Nobelpreis würdigt derartige Leistungen, wenn die Ideen oder Lösungsvorschläge nur abstrus genug sind. Eine kürzlich erschienene Arbeit kalifornischer Ärzte und Neurowissenschaftler könnte dieses Jahr in die engere Auswahl für die heitere Anti-Auszeichnung kommen. Das Fazit ihrer Forschung lautet in Kurzfassung: Bei drohenden Depressionen - ab in die Sauna!