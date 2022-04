Von Werner Bartens

Besonders niederschmetternd an der Diagnose Depression sind nicht nur die Symptome, die das Leben in einen Grauschleier hüllen und sich unter anderem in chronischer Schwermut und fehlender emotionaler Schwingungsfähigkeit äußern. Ernüchternd ist auch, dass sich unter den vielfältigen Behandlungsmöglichkeiten keine findet, die dauerhaft heilt oder weitgehende Beschwerdefreiheit verspricht. Es geht allenfalls um Linderung. In welchem Umfang die häufigste Therapie, die Gabe von Antidepressiva, Patienten tatsächlich hilft, bleibt jedoch unter Fachleuten umstritten.