MedizinAlzheimer: „Jeder Schritt zählt“

Lesezeit: 3 Min.

3000 Schritte am Tag sind gut, 5000 bis 7500 Schritte wirken noch schützender auf das Gehirn.
3000 Schritte am Tag sind gut, 5000 bis 7500 Schritte wirken noch schützender auf das Gehirn. (Foto: PICUA ESTUDIO/imago images/Westend61)

Eine neue Studie zeigt: Sogar bei Menschen, die schon Frühformen einer Demenz haben, verzögert körperliche Aktivität das Fortschreiten der Symptome.

Von Werner Bartens

Es gibt keine Heilung und der Gedächtnisverlust kann schleichend einsetzen oder rapide voranschreiten. Gegen die verschiedenen Formen der Demenz, von denen Alzheimer die bekannteste ist, hilft bisher keine Therapie – auch der 2025 neu zugelassene Antikörper Lecanemab kann den Verlauf allenfalls etwas verlangsamen. Umso sinnvoller ist es, mittels Prävention den Beginn der Erkrankung hinauszuzögern und die Ausprägung von Symptomen abzubremsen, wenn das Leiden bereits eingetreten ist.

