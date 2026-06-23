Die Zahl der Krankheitsfälle steigt in Deutschland deutlich langsamer als in den USA. Auf welche Warnzeichen auch jüngere Menschen dennoch achten sollten.

Die Nachrichten aus den USA waren beunruhigend. Darmkrebs treffe Menschen in immer früheren Lebensjahren, vermeldeten Forscher, und die zuständige US-Behörde traf 2021 eine aufsehenerregende Entscheidung: Die Bevölkerung wird nun nicht mehr erst mit 50 Jahren, sondern schon mit 45 zum Darmkrebsscreening eingeladen, weil sonst zu viele Fälle übersehen würden.