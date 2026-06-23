Zum Hauptinhalt springen

MedizinMehr Darmkrebs bei jungen Menschen: Warum Experten trotzdem nicht alarmiert sind

Lesezeit: 3 Min.

Histologisches Bild des Darms.
Histologisches Bild des Darms. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Zahl der Krankheitsfälle steigt in Deutschland deutlich langsamer als in den USA. Auf welche Warnzeichen auch jüngere Menschen dennoch achten sollten.

Von Christina Berndt und Valentina Reese

SZ bei Google bevorzugen

Die Nachrichten aus den USA waren beunruhigend. Darmkrebs treffe Menschen in immer früheren Lebensjahren, vermeldeten Forscher, und die zuständige US-Behörde traf 2021 eine aufsehenerregende Entscheidung: Die Bevölkerung wird nun nicht mehr erst mit 50 Jahren, sondern schon mit 45 zum Darmkrebsscreening eingeladen, weil sonst zu viele Fälle übersehen würden.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite