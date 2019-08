16. August 2019, 18:19 Uhr Medizin Wie Gehirn und Darm miteinander kommunizieren

Im Kampf gegen schwere Krankheiten blicken Mediziner auf ein unterschätztes Phänomen im Körper des Menschen: die Verknüpfung zwischen Darm und Gehirn.

Von Clara Hellner

Ein Schlaganfall, sagt der Hirnforscher Arthur Liesz, sei im Grunde erst einmal eine Verletzung im Gehirn. Was sie für einen Menschen bedeutet, kann jedoch sehr unterschiedlich sein: Manche tragen Lähmungen oder Sprechstörungen davon. Andere werden wieder vollständig gesund. Warum das so ist, erforscht Liesz an der Universität München - und zwar dort, wo man es von einem Hirnforscher nicht erwarten würde: im Darm.

Was zunächst abwegig klingt, ist im Grunde nur logisch. Die Reparatur dieser "Verletzung", wie Liesz den ...