Von Christina Berndt

In der vergangenen Woche schreckte eine Nachricht zur psychischen Gesundheit auf: Die Zahl der Fehltage am Arbeitsplatz aufgrund von Depressionen sei 2024 gegenüber dem Vorjahr um 50 Prozent gestiegen, meldete die Krankenkasse DAK in ihrem „Psychreport“. Viele Medien berichteten darüber, auch die Süddeutsche Zeitung. Demnach waren die DAK-Versicherten im vergangenen Jahr im Schnitt 1,83 Tage wegen Depressionen krankgeschrieben, während es im Jahr zuvor noch 1,22 Tage gewesen sind.