Von Christina Berndt

So sicher und lebensrettend die Impfungen gegen Covid-19 sind: Sie können in sehr seltenen Fällen auch ernste Nebenwirkungen haben. Zu den bekanntesten gehören neben der Myokarditis die lebensgefährlichen Hirnvenenthrombosen, die vor allem bei jüngeren Frauen unter 60 Jahren nach Impfung mit Vektor-Impfstoffen wie dem von Astra-Zeneca aufgetreten sind. In seltenen Fällen hatte die Impfung Blutgerinnsel im Gehirn verursacht, die sich durch Übelkeit, Kopfschmerzen und Sehstörungen äußerten, es kam auch zu Todesfällen. Deshalb wurde die Impfung von unter 60-Jährigen mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff in Deutschland bald nach Einführung wieder gestoppt.