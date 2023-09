Ab dieser Woche sind an neue Virusvarianten angepasste Impfstoffe in Deutschlands Arztpraxen verfügbar. Wer sich wann und womit impfen lassen sollte.

Von Christina Berndt

Demonstrativ ließ sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montagmorgen im Berliner Bundeswehrkrankenhaus eine Corona-Impfung in den linken Oberarm geben. Es sollte der Auftakt für eine neue Impfkampagne sein. Denn nicht nur für den Minister, sondern für alle, die sich impfen lassen wollen, stehen ab diesem Montag Covid-Impfstoffe zur Verfügung, die an die neuen Virusvarianten angepasst wurden. Wer sollte sich wann und womit impfen lassen? Und was kann man von den neuen Impfstoffen erwarten? Die SZ beantwortet die häufigsten Fragen.