Von Werner Bartens, Christina Berndt und Hanno Charisius

Die schöne Talfahrt hat gerade ein jähes Ende gefunden: Erstmals seit zwei Wochen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag wieder eine steigende Inzidenz. Der Wert kletterte nur sehr leicht - von 315,4 am Sonntag auf jetzt 316,0 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche. Trotzdem könnte dies den Beginn einer bereits erwarteten Kehrtwende bedeuten. "Genau wird man das nur aus der Beobachtung sagen können", sagt Dirk Brockmann, dessen Team an der Humboldt-Universität zu Berlin die Entwicklungen in der Pandemie mit Modellen abbildet. Aber er gehe davon aus, dass "das jetzt wahrscheinlich die Trendumkehr" ist.