Es sieht momentan so aus, als passiere nur noch wenig in Sachen Covid-19. Erwachsene gehen zum Friseur und ins Restaurant, Kinder zu großen Teilen wieder in die Schule und auf Hygienedemos treffen sich am Wochenende mitunter Tausende Demonstranten ohne gebotenen Sicherheitsabstand. Und trotzdem sank die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus zuletzt und hat sich auf einem Niveau weit unter tausend neu gemeldeten Fällen pro Tag eingependelt. Die so oft zitierte zweite Welle bleibt offenkundig erst einmal aus.