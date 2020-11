Was die zweite Welle von der ersten unterscheidet

Abgesperrte Sitzplätze bei der Regionalliga in Lippstadt - im Frühjahr fiel vor allem das Absperrband auf den Spielplätzen auf.

Von Werner Bartens, Christina Berndt, Christian Endt, Christina Kunkel, Sören Müller-Hansen und Kathrin Zinkant

Im Frühjahr war alles neu an diesem Virus, die Zahlen stiegen rapide, es gab einen härteren Lockdown, danach war erst mal ein bisschen Ruhe. Viele Experten sagten für den Herbst eine zweite Welle voraus, und tatsächlich sind die gemeldeten Neuinfektionen im November sogar höher als noch im April oder Mai. Aber kann man diese neue Welle wirklich mit dem Pandemiegeschehen aus dem Frühjahr vergleichen? Was hat sich seitdem verändert - und was eben nicht? Ein Überblick.