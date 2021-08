Von Markus Hametner und Sören Müller-Hansen

Ziemlich genau zur Mitte des Jahres hatte die Inzidenz den Tiefststand von fünf erreicht: fünf Neuinfektionen je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner pro Woche. Etwa zwei Monate ist das nun her. Seither steigen die Zahlen wieder, erst langsam, dann immer schneller, der in dieser Corona-Pandemie zur Genüge gelernten Exponentialkurve folgend. Aktuell hat die Inzidenz einen Wert von etwa 60 erreicht, in weniger als zwei Wochen hat sie sich verdoppelt. In welche Höhen sie in den kommenden Herbstmonaten noch klettern wird, vermag derzeit niemand so recht zu sagen.