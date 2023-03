Von Hanno Charisius

Jetzt wird wieder diskutiert über den Ursprung von Sars-CoV-2, es ist ja auch eine wichtige Frage - nicht zuletzt, weil die Klärung dabei helfen kann, zukünftigen Pandemien besser zu begegnen. Doch es ist Zeitverschwendung, sich mit der aktuellen Debatte um einen möglichen Laboraustritt des Virus zu befassen. Diese hatten Experten des US-amerikanischen Energieministeriums in einer milden Meinungsänderung angestoßen, bekräftigt vom FBI-Direktor Christopher Wray in einem TV-Interview. Aber es gibt schlicht keine neuen Erkenntnisse, jedenfalls keine, die bislang an die Öffentlichkeit gedrungen wären, die diese Behauptung stützen könnten. Die Faktenlage zum Ursprung von Sars-CoV-2 ist seit Monaten unverändert.